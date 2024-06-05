البنك الإسلامي الفلسطيني يثمّن دور الشرطة والمؤسسة الأمنية في حفظ الأمن وفرض القانون والنظام العام

وطن: استقبل مدير عام الشرطة اللواء يوسف الحلو وفداً من البنك الإسلامي الفلسطيني ترأسه المدير العام د. عماد السعدي وذلك في مكتبه في مدينة رام الله.

وفي بداية اللقاء رحب اللواء الحلو بالوفد الضيف، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسة الأمنية وكافة قطاعات المجتمع بما يسهم في مواجهة الظواهر السلبية وفرض سيادة القانون وتحقيق الأمن والأمان رغم كافة التحديات والصعوبات التي يواجهها شعبنا ومؤسساته، مضيفاً أن جهاز الشرطة مُلتزم بواجباته كذلك سرعة الاستجابة في التعامل مع أي اعتداءات أو جرائم ترتكب من جهات خارجة عن القانون وتقديمهم للعدالة.

كما أكد اللواء الحلو على أن الشرطة والمؤسسة الأمنية والمواطنين ومؤسسات المجتمع المختلفة شركاء في حفظ الأمن والنظام العام وأن العمل لتحقيق ذلك هو عملية تكاملية.

بدوره نقل السعدي تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني لسيادة اللواء يوسف الحلو والمؤسسة الأمنية، مقدماً الشكر لهم على دورهم الكبير في حماية المواطنين والمؤسسات الوطنية وسرعة معالجة أي اعتداءات أو أفعال مخالفة للقانون، وكان آخرها سرعة الاستجابة في التعامل مع جريمة السطو على مكتب البنك في بلدة دار صلاح في محافظة بيت لحم والكشف عن هوية المشتبه فيهم خلال وقتٍ قصير والعمل على تقديمهم للعدالة.

كما أكد السعدي حرص البنك على سلامة عملائه وموظفيه في المقام الأول، مؤكداً أن الاعتداء الأخير لن يؤثر على مكتب دار صلاح وأنه يستقبل العملاء كالمعتاد في ساعات الدوام اليومية.

وشارك في اللقاء كل من مساعد مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني للشؤون المالية والإدارية رامي طه ومدير دائرة التسويق والعلاقات العامة إبراهيم سلمان ومدير وحدة الشؤون القانونية فراس زهد.

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