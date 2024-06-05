مسؤول أميركي: واشنطن تستبعد نصرا "إسرائيليا" كاملا بغزة

وطن: نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي كبير قوله إن واشنطن تعتقد أنه من غير المرجح أن تتمكن "إسرائيل" من تحقيق نصر كامل في حربها الحالية على قطاع غزة.

ونقلت الوكالة أيضا عن المتحدث العسكري في حكومة الاحتلال بيتر لينر قوله إن قتل كل عضو في حركة حماس هدف غير واقعي، وإن الجيش لا يسعى إلى تحقيقه.

وأضاف أن القضاء على حماس كسلطة حاكمة يمكن تحقيقه، وهو هدف عسكري في المتناول، على حد تعبيره.

وقبل نحو أسبوعين كشف كيرت كامبل نائب وزير الخارجية الأميركي أن إدارة الرئيس جو بايدن لا ترى أن "إسرائيل" ستحقق "نصرا كاملا" على حركة حماس في قطاع غزة.

وخلال قمة لشباب حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ميامي قال كامبل "في بعض النواحي نجد صعوبة في تحديد ماهية نظرية النصر، وفي بعض الأحيان عندما نستمع عن كثب إلى القادة في حكومة الاحتلال فإنهم يتحدثون في الأغلب عن فكرة نصر كاسح في ساحة المعركة، نصر كامل".



تداعيات الحرب

واستدرك المسؤول الأميركي قائلا "لا أعتقد أننا نرى أن هذا محتمل أو ممكن، إن هذا يشبه إلى حد بعيد المواقف التي وجدنا أنفسنا فيها بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول، حيث يستمر التمرد بعد نقل السكان المدنيين والكثير من أعمال العنف".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن نائب وزير الخارجية الأميركي قوله "نتصارع مع إسرائيل بشأن ماهية النصر في غزة، لا نعتقد أن النصر الكامل الذي تسعى إسرائيل إلى تحقيقه محتمل أو ممكن".



ويعتبر هذا التعليق أول اعتراف فعلي أميركي بأن الإستراتيجية العسكرية في حكومة الاحتلال الحالية لن تحقق النتيجة التي تهدف إليها.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية حينها عن مسؤول أميركي قوله إن عملية تهميش حماس ستستغرق سنوات.

وقال المسؤول الأميركي إن حماس ستبقى في غزة بشكل ما بعد انتهاء الحرب، وإن هدف واشنطن هو الحد من قدرة الحركة على تنفيذ هجوم مماثل لعملية 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

يشار إلى أن رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تعهد مرارا بتحقيق "نصر كامل" على حماس بعد أن شنت عملية طوفان الأقصى ضد قواعد ومستوطنات الاحتلال، وقتلت 1200 من العسكريين والمستوطنين وأسرت 250 آخرين، وفق أرقام "إسرائيلية".

المصدر: الجزيرة + وكالات