الاحتلال يحول الأسير مجد حجاج للاعتقال الإداري لحظة الإفراج عنه بعد 9 شهور من الاعتقال

وطن: حوّلت سلطات الاحتلال، الأسير الطالب في جامعة بيرزيت، مجد حجاج من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، إلى الاعتقال الإداري بعد انتهاء محكوميته البالغة 9 أشهر.

وقال اعتراف الريماوي (حجاج) لوطن، إنه بينما كانت العائلة تتجهز لاستقبال مجد، فوجئت بتحويله للاعتقال الإداري مدة 6 شهور، مما نغّص عليهم وعلى الأسير مجد فرحة الحرية المنتظرة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مجد من منزل عائلته في بيت ريما، بتاريخ 16.9.2023، ونكّلت بأفراد الأسرة وحطمت محتويات المنزل.

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