مركز حسيب الصباغ للتميز في الجامعة العربية الأمريكية ينظم دورة تقييم الوظائف

وطن: نظم مركز حسيب الصباغ للتميز في الجامعة العربية الامريكية دورة بعنوان " التقييم الوظيفي"، استهدفت طلبة كلية الأعمال في الجامعة، قام بتدريبهم الخبير في الموارد البشرية الأستاذ سليمان أبو حجلة.

وأشارت مدير عام مركز حسيب الصباغ المهندسة ميس عواد إلى أن هذه الدورة جاءت ضمن سلسلة من التدريبات والورش التي يقوم بها المركز، وتستهدف طلبة الجامعة من كافة التخصصات من أجل التكامل بين التدريب والعمل، بالإضافة الى تعزيز وعي الطلبة وتوفير الفرصة لهم للحصول على الوظائف، والتعرف على سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.

وأكدت على أهمية هذه الدورة، التي تم فيها استضافة خبير في شؤون الموارد البشرية، والذي يحمل سنوات عديدة من الخبرة العملية، حيث كان خبيرا لمجموعة من المشافي الفلسطينية، بالإضافة إلى عمله في شركة الاتصالات الفلسطينية، مشيرة إلى أن مركز حسيب الصباغ يستضيف خبراء ومهنيين لإيصال خبراتهم إلى الطلبة الملتحقين بالورش والدورات التدريبية، مؤكدة على حرص الجامعة العربية الأمريكية على صقل مهارات الطلبة، وتعزيز دورهم، واكتشاف مهاراتهم من خلال هذه الدورات والورش التدريبية.