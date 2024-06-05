مستوطنون يؤهلون ينابيع مياه في الأغوار الشمالية

وطن: يواصل المستوطنون منذ صباح اليوم الأربعاء، العمل لتأهيل عدد من ينابيع المياه في الأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية، إن حركة "أرضنا" الاستيطانية تواصل منذ ساعات، تأهيل عدد من ينابيع المياه في خربة الدير بالأغوار الشمالية، لتحويلها منتجعا ومتنزها للمستوطنين.

وأضاف أن المستوطنين استولوا على عدد من ينابيع المياه، ودمروا مضخات المياه التي كان يستفيد منها المواطنون لري محاصيلهم المروية في المنطقة.

وتشهد منطقة الدير منذ أشهر اعتداءات للمستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، تحت حماية الاحتلال.