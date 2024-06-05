"أكسيوس": سعي في الكونغرس للضغط على جزر المالديف بشأن حظرها "الإسرائيليين"

وطن: قال موقع "أكسيوس" الأميركي إنّ المشرّعين الأميركيين يعكفون على صياغة تشريع يهدف إلى منع جزر المالديف من منع حاملي جوازات السفر "الإسرائيلية" من دخول البلاد.

ويسعى النائب جوش جوتهايمر (ديمقراطي من نيوجيرسي) إلى صياغة مشروع قانون من شأنه أن يشترط المساعدة الأميركية لجزر المالديف بالسماح لحاملي جوازات السفر "الإسرائيلية" بدخول البلاد، حسبما صرح مصدر مطلع على الأمر للموقع.

وقال المصدر إنّ جوتهايمر، أحد أقوى المدافعين عن "إسرائيل" في الكونغرس، يعمل مع زملائه في كلا الحزبين على مشروع القانون، الذي سيطلق عليه قانون حماية سفر الحلفاء هنا (PATH).

وأشار الموقع إلى أنّ جزر المالديف هي أول دولة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعلن عن خطط لفرض مثل هذا الحظر على جوازات السفر "الإسرائيلية"، رداً على حرب الاحتلال المستمرة على قطاع غزة.

وكانت حكومة المالديف قد قررت، قبل أيام، حظر دخول حاملي جوازات السفر "الإسرائيلية" إلى البلاد، وسط تزايد الغضب الشعبي بشأن العدوان المستمر على قطاع غزة.

وقرر مجلس الوزراء المالديفي تعيين مبعوث رئاسي خاص لدراسة المجالات التي تحتاج فيها فلسطين إلى دعمٍ من جزر المالديف، وجمع الأموال لمساعدة الفلسطينيين من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وعقد مسيرة وطنية تحت رعاية المالديف بشعار "المالديف تتضامن مع فلسطين"، وكذلك بدء محادثات مع الدول الإسلامية الأخرى لتسريع حلّ الصراع الفلسطيني.