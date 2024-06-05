مئات المستوطنون يواصلون الانتشار في منطقة باب العامود تمهيدًا لمسيرة الأعلام

وطن: يواصل مئات المستوطنين، منذ صباح اليوم الأربعاء، الانتشار في باب العمود بالبلدة القديمة، أحد أشهر أبواب البلدة القديمة من القدس المحتلة، استعدادا لـــ"مسيرة الأعلام" الاستفزازية.

وتوجه مئات المستوطنين للبلدة القديمة من باب الساهرة، رافعين الأعلام "الإسرائيلية"، ووضعوا الأغاني الصاخبة مع رقصات، في ذكرى احتلال مدينة القدس.

وأغلقت قوات الاحتلال شوارع البلدة القديمة، والطرقات المحيطة بها، أمام حركة المركبات، وتحديدا شارعي السلطان سليمان، وصلاح الدين، وشارع المصرارة، تمهيدا لمسيرة المستوطنين، عند الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأفاد شهود عيان، بأن الاحتلال أغلق هذه الشوارع، وبعض المداخل، بالمتاريس الحديدية، ومنع المواطنين من التنقل بسهولة، ولا يسمح سوى لأبناء البلدة القديمة من القدس بدخولها.

وقد حوّلت سلطات الاحتلال مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة منذ يوم أمس إلى ثكنة عسكرية، بذريعة تأمين "مسيرة الأعلام" الاستفزازية، التي دعت اليها الجمعيات الاستيطانية.

وقال أمين سر حركة فتح في القدس ناصر قوس، إنه منذ مساء أمس، يمارس المستوطنون أعمال استفزازية لأهالي البلدة القديمة، ومنذ صباح اليوم أغلقت المحال التجارية، ومحيط البلدة القديمة، واغلاق الطرق بحواجز عسكرية، لـتأمين هذه المسيرة الاستفزازية، التي تتزامن مع اقتحامات للأقصى، وعربدة داخل أسوار البلدة القديمة.

بدورها، قالت محافظة القدس إن "مسيرة الأعلام في شوارع القدس، هي اعتداء على الوضع القائم في المدينة المحتلة، واستمرار لإجراءات الاحتلال الهادفة إلى تهويدها".

وأضافت أن "إسرائيل تستغل العدوان على أهلنا في غزة، للمضي قدما بتهويد المدينة المقدسة".

وأشارت إلى أن "ما أعلنه الوزير المتطرف بن غفير عن نيته المشاركة في المسيرة ودعواته لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، استفزاز لمشاعر ملايين المسلمين واعتداء صارخ على الوصاية الهاشمية في القدس".

يذكر أن 4277 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال شهر ايار الماضي، وفق بيانات دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.

يشار الى أن وتيرة اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى بالقدس ازادت بشكل كبير، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.