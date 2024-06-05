الاحتلال يجرف أراضي ويقتلع أشجار زيتون في كفل حارس

وطن: باشرت آليات قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، بتجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين في بلدة كفل حارس، شمال غرب سلفيت.

وذكرت مصادر محلية، أن آليات الاحتلال جرفت مساحات واسعة، واقتلعت أشجار الزيتون بالقرب من المدخل الرئيسي في الجهة الجنوبية من البلدة التي تقع بالقرب من البرج العسكري والبوابة الحديدة المقامة على مدخل البلدة.

وأشارت المصادر إلى أن اعمال التجريف هذه قد تكون استكمالا لمشروع مد خطوط المياه والكهرباء، لصالح المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة.

الجدير بالذكر أن بلدة كفل حارس تتعرض لاقتحامات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، واغلاق البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة منذ عدة أشهر.