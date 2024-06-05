الاحتلال يستدعي 50 ألف جندي من الاحتياط للاستعداد لمواجهة مع لبنان

رام الله - وطن: قالت إذاعة جيش الاحتلال إن حكومة الاحتلال قررت استدعاء 50 ألف جندي في الاحتياط للاستعداد لأي مواجهة محتملة مع لبنان.

ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو صباح الاربعاء لـ "كريات شمونة" شمال فلسطين المحتلة حيث التقى هناك بطواقم الإطفاء والوحدة الاحتياطية العاملة في القطاع وفقًا لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وقال، "في بداية الحرب، قلنا إننا سنعيد الأمن إلى الجنوب والشمال على السواء، وقد فعلنا ذلك، بالأمس كانت الأرض مشتعلة هنا وأنا سعيد لأنها أُخمدت، ولكن الأرض كانت مشتعلة أيضًا في لبنان. ومن يظن أنه سيؤذينا وسنجلس مكتوفي الأيدي فقد أخطأ خطأً كبيراً. نحن مستعدون للقيام بعمل قوي للغاية في الشمال. بطريقة أو بأخرى سنعيد الأمن إلى الشمال".

كما ذكرت الصحيفة العبرية أنه من المتوقع أن توافق الحكومة على تمديد أوامر الاحتياط حتى آب المقبل، مما سيسمح لوزير الجيش تجنيد ما يصل إلى 350 ألف جندي إسرائيلي في الاحتياط.