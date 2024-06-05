جامعة القدس الأولى فلسطينيًا في تصنيف QS العالمي للعام 2025: أول جامعة فلسطينية تدخل فئة أفضل 851-900 جامعة حول العالم

وطن: تصدرت جامعة القدس الجامعات الفلسطينية وفقًا لتصنيف مؤسسة QS العالمي للعام 2025 ضمن فئة أفضل 851-900 جامعة حول العالم، كأول جامعة فلسطينية تدخل هذه الفئة، متقدمةً 180 موقعاً في التصنيف العالمي للعام 2025، بمعدل تقدم 10.2% عالميًا.

وقال رئيس الجامعة أ.د. أبو كشك حول هذه النتيجة "فخورٌ أننا نحقق نتيجةً استثنائية بدخول نادي أول 851 جامعة عالميًا، بعد أن دخلنا التصنيف العالمي لأول مرة قبل 5 سنوات فقط، واليوم نحن متصدرين للجامعات الفلسطينية، في إنجازٍ غير مسبوق يحسب لمسيرة تطور التعليم العالي الفلسطيني ككل".

وبارك أ.د. أبو كشك لأسرة جامعة القدس هذا الإنجاز الذي يأتي نتيجة استراتيجية جادة ومبتكرة على مدار 5 سنوات تدعم البحث والريادة والابتكار وسط بيئة جامعية علمية داعمة لطلبتها وباحثيها وخريجيها، وعليها استطاعت الجامعة التفوق من خلال جهد وتفاني أسرتها الواحدة أكاديميين وعاملين وإدارة، ومن خلال طلبتها الذين يرفعون اسم القدس اليوم في الطب والهندسة والريادة والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية والاجتماعية ومختلف الحقول على صعيد الإقليم والعالم.

وأشارت نتائج QS إلى أن الجامعة أحرزت تقدمًا في جميع مؤشرات التصنيف مقارنةً بالسنوات السابقة، وحصلت على المرتبة الأولى فلسطينيًا في 6 مؤشرات من أصل 9، هي: مؤشر السمعة بين الشركات، مؤشر مخرجات التوظيف، مؤشرات الطلبة والأكاديميين الدوليين، مؤشر الأكاديميين مقابل الطلاب، ومؤشر التنمية المستدامة.

وقفز مؤشر السمعة الأكاديمية من 4.2 إلى 5.8، وشهد مؤشر السمعة بين الشركات تقدمًا نسبته 3.9 جراء تفعيل دور الخريجين في الدعم والتواصل مع الجامعة، بحيث انتقل مؤشر مخرجات التوظيف كذلك من 12.3 إلى 23.5، أي بما يقارب الضعف كنتيجة لاستراتيجية طويلة المدى في استحداث تخصصات تواكب متطلبات السوق وإعداد الطلبة وصقل مهاراتهم وتشجيعهم نحو الريادة، والانغماس في البحث العلمي والابتكار.

وتمكنت الجامعة من الوصول إلى تقييم 30.6 في مؤشر الشبكات البحثية، الأمر الذي له بالغ الأثر في هذه النتيجة لدى اتباع الجامعة نهجًا مستدامًا لتعزيز شبكة العلاقات الدولية في المجال البحثي خاصة، كما وأظهرت QS تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات الطلبة والأكاديميين الدوليين، ومؤشر الأكاديميين مقابل الطلاب، ومؤشر التنمية المستدامة، ومؤشر الاقتباسات البحثية.

هذا وانضم إلى تصنيف QS حوالي 21 جامعة جديدة ليصبح العدد الإجمالي هو 1,503 جامعة في التصنيف وفقًا لمؤشراته ومعاييره العالمية، وعلى المستوى الفلسطيني يوجد ثلاث جامعات مصنفة فقط تتصدرها جامعة القدس.