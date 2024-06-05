مستوطنون برفقة قوات الاحتلال يجرفون ويحرقون أراضي المواطنين في بلدتي بيت أولا وترقوميا

وطن: جرفت قوات الاحتلال، ومستوطنون، اليوم الأربعاء، أراضي المواطنين، وأحرقوا اعداد كبيرة من الأشجار المثمرة، في بلدتي بيت أولا وترقوميا، شمال غرب الخليل.

وقالت مصادر محلية، ان مجموعات من مستوطنتي "ادورا وتيلم"، أحرقوا ما بين 200–300 دونم، من أراضي المواطنين المزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات المثمرة، في "خلة البير" بمنطقة الطيبة المحاذية للمستوطنون، والتي تعود ملكيتها لعدد من عائلات البلدة.

كما قام المستوطنين بعمليات تجريف لأراضي المواطنين في "مرحان بئر المجد" بمنطقة "الهردش" المهددة بالاستيطان، التي نصبوا عليها بعد السابع من أكتوبر الماضي عددا من "الكرفانات"، وأقاموا عليها بؤرة استيطانية.

وأشار إلى أن عمليات التجريف هذه تأتي من أجل الاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين، وتوسيع تلك البؤرة الاستيطانية.

وجرفت قوات الاحتلال ما يقارب 2.5 دونم للمواطن وائل فراشة، واقتلعت جميع الأشجار من زيتون وغيرها، ودمرت ما بها من منشآت زراعية، بزعم أنها تقع في المناطق المصنفة "ج"، وأنه تم إخطار صاحبها سابقا.

وقامت قوات الاحتلال بتدمير وتخريب ارضه، بعد ان تم استصلاحها وقام بزراعتها على مدى اعوام، مشيرا الى ان عملية التجريف والتدمير تمت على الرغم من حصوله على قرار من محكمة الاحتلال بوقف أمر التجريف، والهدم.