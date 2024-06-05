مستوطنون يجرفون أراضي بواد قانا غرب سلفيت

وطن: جرف مستوطنون، اليوم الأربعاء، أراضي المواطنين، في منطقة واد قانا شمال غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين، شرعوا صباح اليوم بتجريف مساحات من أراضي واد قانا، بمحاذاة الشارع الرئيسي في منطقة "البصة"، والتي تعتبر مركز الواد، والمكان الذي يرتاده الزوار باستمرار.

وأضافت المصادر، أن الهدف من أعمال التجريف هو وضع سياج بمحاذاة الطريق لعزل المنطقة الجنوبية، ونبع عين البصة والمورد عن محيط الوادي، لتكون منطقة عازلة لصالح مستوطني "ياكير ونوفيم".

وأشار إلى أن القائم على أعمال التجريف أحد المستوطنين، الذي يتبع لمجلس مستوطنة "قرني شمررون" والمعروف بانتهاكاته المستمرة بحق المزارعين.