الاحتلال يعتقل 35 مواطنا من بيت أمر ويخطر بهدم منزل في دورا

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، 35 مواطنا من بلدة بيت أمر شمال الخليل، كما أخطرت بهدم منزل في بلدة دورا جنوبا.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر، وأغلقت بالسواتر الترابية عددا من الطرقات، وداهمت منازل المواطنين في عدة أحياء من البلدة، واعتقلت ما يزيد عن 35 مواطنا عرف منهم: هشام أبو هاشم، ومحمد عوض، ومحمد خليل عادي، ووليد سمير اخليل، وحسن عمر عادي، وبدر حسن عوض، ووليد جمال مسيف، ومحمد جاد الله صليبي، ووليد جمال صبارنة، وعمار مراد عوض، وعبد الله أكرم اخليل، وعلى رائد اخليل، وياسر اخليل، وحسن الخطيب، ومحمد أبو ماريا، وعبود الطيطي، ويوسف عماد البابا، وليث أكرم اخليل، وعمرو عرفات الزعاقيق، وعبد الله حسين عوض.

كما استولى الاحتلال، على أكثر من 50 مركبة وجرار زراعي، وإجبار أصحابها على قيادتها باتجاه مستعمرة "كرمي تسور" المقامة عنوة على أراضي البلدة.

وفي بلدة دورا جنوب الخليل، أخطرت قوات الاحتلال بهدم منزل عائلة الشهيد مؤمن المسالمة.