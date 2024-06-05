مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

وطن: اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الاربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع توافد الآلاف منهم للمدينة استعدادا لمسيرة الأعلام الاستفزازية.

وقالت مصادر محلية، إن المستوطنين دخلوا ضمن مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوساً تلموذية في باحاته.

وأضافت المصادر، أن شرطة الاحتلال حولت القدس إلى ثكنة عسكرية، إذ تم نشر 3 الاف عنصر في البلدة القديمة ومحيطها بذريعة تأمين مسيرة المستعمرين، خاصة عند بوابات الأقصى.

كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وأعلنت شرطة الاحتلال أنها ستغلق الطرقات والأزقة في البلدة القديمة ابتداء من الساعة الثانية ظهرا حتى الثامنة مساءً، حيث من المتوقع مشاركة الآلاف المستوطنين في مسيرة الأعلام الاستفزازية التي ستنطلق من القدس الغربية مرورا بباب العمود حتى حائط البراق.

يشار الى أن وتيرة اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى بالقدس ازادت بشكل كبير، منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، في السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.