"هيومن رايتس ووتش": "إسرائيل" استخدمت الفوسفور الأبيض في 17 بلدة بجنوب لبنان

وطن: أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن قوات الاحتلال استخدمت الفوسفور الأبيض في 17 بلدة بجنوب لبنان منذ أكتوبر 2023.

وأكدت المنظمة: "إسرائيل" استخدمت الفوسفور الأبيض المتفجر جوا 5 مرات بشكل غير قانوني فوق مناطق سكنية بجنوب لبنان".

وتابعت: "استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض على نطاق واسع يبرز الحاجة لقانون دولي أقوى بشأن الأسلحة الحارقة".

وفي وقت سابق، أعرب منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض عن قلق واشنطن إزاء المعلومات المتعلقة باستخدام إسرائيل لذخائر الفسفور الأبيض الأمريكية في لبنان، على خلفية تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، بأن إسرائيل استخدمت هذه الذخائر في أثناء الهجمات على جنوب لبنان في أكتوبر الماضي.