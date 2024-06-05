الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من كفر مالك والمغير شرق رام الله

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ستة مواطنين، من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر مالك شرق رام الله، واعتقلت أمجد قيس عبد المجيد بعيرات (25 عاما)، وأمير علاء محمد بعيرات (20 عاما)، فيما احتجزت عددا من المواطنين لعدة ساعات عرف منهم: عبد الغني محمد صايل فراج (27 عاما)، وقسام حسين محمد عوض (24 عاما)، وجهاد محمد حسني بعيرات (17 عام)، وغسان كامل حباس بعيرات (24 عاما)، وداهمت عدة منازل في القرية، واعتدت على المواطنين، وحققت معهم ميدانيا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المغير شمال شرق رام الله، واعتقلت كلا من: محمد حربي أبو عليا (42 عاما)، ويوسف محمد عبد الله نعسان (37عاما)، وعطاف عبد الله نعسان (44 عاما)، وعاصف عطية نعسان (47 عاما)، وداهمت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها، منها منزل المواطن عبد الكريم غنيمات.