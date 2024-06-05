إصابة ثلاثة مواطنين بينهم طفل في جنين ومخيمها وكفر دان

وطن: أصيب ثلاثة مواطنين بينهم طفل، صباح اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها وبلدة كفر دان.

وأفادت مصادر محلية، بأن شاب أصيب بالرصاص الحي في الكتف بمدينة جنين، فيما أصيب شاب وطفل بالشظايا في كفر دان، ونقلوا إلى المستشفى.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت في جنين ومخيمها وكفر دان، أطلق الاحتلال خلالها الرصاص الحي بكثافة.

ولفتت إلى أن حريقا اندلع في مركبة وأجزاء من جدار منزل يعود لمواطن من عائلة الغول في مخيم جنين، بعد استهدافهما من قبل جيش الاحتلال.

وداهم الاحتلال عدة منازل في بلدة كفر دان، واحتجزت أفرادها، واعتقل المحامية نداء علي أحمد أبو صلاح زوجة المعتقل محمد زغيبي، وعمر ماهر ابوعابد، وعبد السلام فيصل ونجله يوسف، وإبراهيم محمد عابد، والأشقاء حمزة وأسامة ومازن عابد، فيما جرفت الاحتلال الأراضي الزراعية في سهل كفر دان، والبنية التحتية في البلدة.