جيش الاحتلال: إصابة 9 جنود بانفجار في قاعدة عسكرية في النقب

وطن: أعلن جيش الاحتلال اليوم الأربعاء، إصابة 9 من جنوده، اثنان منهم حالتهما خطرة، بانفجار وقع في إحدى القواعد العسكرية في النقب، من دون كشف مزيد من التفاصيل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه "وقع يوم أمس الثلاثاء، انفجار ذخيرة في قاعدة تسائليم العسكرية في صحراء النقب، وأسفر عن إصابة 9 مقاتلين، اثنان في حالة خطيرة، واثنان في حالة متوسطة، و5 جروحهم طفيفة، وقد تم إخطار عائلاتهم".

ولفت المتحدث باسم الجيش إلى أن الجنود أصيبوا أثناء وجودهم قرب مكان الانفجار الذي لم يعرف سببه بعد.

وأشار المتحدث إلى أن الجيش يجري تحقيقا في الحادث من دون أن يكشف تفاصيل إضافية.