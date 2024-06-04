البرلمان السلوفيني يصادق على قرار الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين

وطن: صادق البرلمان السلوفيني، مساء اليوم الثلاثاء، على قرار الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة.

وكان رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب قد أعلن، الخميس الماضي، اعتراف بلاده بدولة فلسطين.

وقال جولوب في تصريح عقب اجتماع الحكومة، إن بلاده قررت الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة على حدود العام 1967، وفقا للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وكانت إسبانيا والنرويج وإيرلندا، أعلنت اعترافها رسميا بدولة فلسطين، أواخر الشهر الماضي، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.