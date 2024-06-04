طوفان الأقصى" في اليوم الـ 243.. وسط معارك عنيفة في رفح.. الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية في غزة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ243، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36550 شهيدًا و82959 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

فيما تُواصل المقاومة، عملياتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المُتوغلة في قطاع غزّة، مُوقعةً في صفوفها إصاباتٍ مُباشرة في أماكن متفرّقة من القطاع

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ معارك عنيفة تدور وجهاً لوجه بين جنود إسرائيليين و"مقاومين" في رفح جنوبي قطاع غزّة.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ243: