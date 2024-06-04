حزب الله: إذا أرادت إسرائيل حربا شاملة فنحن جاهزون لها

وطن: قال نعيم قاسم نائب الأمين العام لـحزب الله اللبناني ، إنه إذا أرادت إسرائيل خوض حرب شاملة، فإن المقاومة جاهزة للمعركة، ولن تسمح لإسرائيل بتحقيق أي انتصار.

وتوعد نائب الأمين العام لحزب الله بأن أي توسع إسرائيلي في الحرب على لبنان سيقابله خراب ودمار وتهجير في إسرائيل.

وقال قاسم إن قرار الحزب ألا تتوسع الحرب، لكنه سيخوضها إذا فرضت عليه.

وأضاف نائب الأمين العام لحزب الله أن تهديدات وصلت لحزب الله خلال الشهرين الماضيين، وأن الحزب رد بأن جبهة لبنان مرتبطة بـغزة.

ونفى قاسم الأنباء عن انسحاب "قوات الرضوان" من الحدود مع إسرائيل، مؤكدا أن الحزب استخدم قسما قليلا من قدراته، بما يتناسب مع طبيعة المعركة.

وبشأن التهدئة في غزة، قال نعيم قاسم إن عروض الرئيس الأميركي جو بايدن للتهدئة "تفتقر للموضوعية"، وإن طرحه انتخابي، مشيرا إلى أنه ليس هناك قرار أميركي جدي بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

المصدر : الجزيرة