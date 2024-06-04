نادي الأسير: سلطات الاحتلال تفرج عن الأسيرتين أمان نافع وبراءة عودة

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال اليوم الثلاثاء عن الأسيرتين أمان نافع زوجة الأسير نائل البرغوثي من رام الله، وبراءة عودة (34 عاماً) من بيت لحم، بعد اعتقالهما الذي استمر ثلاثة شهور رهن الاعتقال الإداري في سجن (الدامون).

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسيرتين نافع وعودة في تاريخ 5/3/2024، وقد تعرضت الأسيرة نافع لانتكاسة صحية ونقلت إلى المستشفى في حينه، علماً أنها فقدت شقيقها خلال فترة اعتقالها وحرمت من وداعه، فيما اعتقلت الأسيرة عودة أثناء عودتها من الأردن.

يُشار إلى أنه وبالإفراج عنهما يتبقى عدد الأسيرات المعتقلات إدارياً (23)، من بينهن طالبات وزوجات أسرى، ومحامية، وصحفيات، وناشطات.