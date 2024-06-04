ثلاثة شهداء في قصف للاحتلال على مخيم المغازي

وطن: استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في غارة للاحتلال، وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36,550 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,959 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.