قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

رام الله - وطن: اقتحمت قوات الاحتلال مجددا عصر اليوم الثلاثاء، مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وقامت بعمليات تفتيش في الأراضي الزراعية الواقعة في المنطقة الشمالية المعروفة بـ"المرج".

ويأتي هذا الاقتحام بعد ساعات من اقتحام مشابه تعرضت له المدينة فجر اليوم، حين داهمت قوات الاحتلال عدة احياء في المدينة واقتحمت منازل المواطنين.

وشهدت قلقيلية فجر اليوم مواجهات واشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومواطنين الذين نجحوا في تفجير عبوة ناسفة وسط المدينة.