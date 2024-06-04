الاحتلال يهدم مسكنا من الصفيح وحظيرة أغنام ويسلم إخطارات بهدم منازل في مسافر يطا

وطن: هدمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مسكنا من الصفيح، وحظيرة أغنام، وسلمت إخطارات بهدم منازل في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن مُلكية المنزل والحظيرة تعود للمواطن عنان يونس النجار، ويقعان في منطقة "شعب البطم" بمسافر يطا.

وفي سياق متصل، سلمت قوات الاحتلال إخطارات بهدم منزل من ثلاث طبقات بمساحة كلية تبلغ 600 متر مربع، في منطقة الجوايا، تعود ملكيته للمواطن بشير سامي العدرة.

كما سلمت المواطن سامي محمد العدرة إخطارا بهدم منزله الذي تبلغ مساحته 150 مترا مربعا، وكذلك المواطن فايز محمد العدرة، والمكون من طابقين بمساحة كلية 340 مترا مربعا، وكذلك أخطرت بهدم سور استنادي لأحد المواطنين في المنطقة نفسها.

واستنكر رئيس مجلس مسافر يطا نضال أبو يونس، هجمة الاحتلال التي تصاعدت بحق المواطنين ومنازلهم في مسافر يطا، لا سيما في ظل رفض محكمة الاحتلال الالتماسات التي يقدمها الأهالي وأصحاب المنازل المخطرة بالهدم.