الخارجية القطرية: ننتظر موقفاً "إسرائيلياً" واضحاً على عرض بايدن بشأن غزة

وطن: أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أنّ بلاده في انتظار موقف "إسرائيلي" واضح، رداً على مقترح الرئيس الأميركي، جو بايدن، بخصوص غزة.

وقال الأنصاري إنّ المقترح الأميركي بشأن غزة، ينبغي أن "يُنهي على الفور" المعاناة الطويلة لجميع سكان غزة، مشيراً إلى أنّ الاتصالات مستمرة مع الطرفين في المفاوضات.

وكان الرئيس الأميركي، قد أعلن، "تقديم إسرائيل اقتراحاً جديداً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة الأسرى، يتضمن 3 مراحل"، مؤكّداً أنّه "أُرسل إلى حركة حماس من أجل النظر فيه، عبر قطر".

وأوضح بايدن أنّ هذه المبادرة تشتمل على 3 مراحل، بحيث "يستمر الاتفاق الأوّل مدة 6 أسابيع، وينص على وقف كامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات التابعة لجيش الاحتلال من جميع المناطق الآهلة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح بعض الأسرى لدى حماس، بما في ذلك الجرحى والمسنون والنساء، بالإضافة إلى إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية".

أمّا المرحلة الثانية، فتتضمن "وقف الأعمال العدائية إلى أجَل غير مسمى في مقابل إطلاق سراح الأسرى المتبقين"، في حين أنّ المرحلة الثالثة من هذه المبادرة تتضمن "بدء إعادة إعمار قطاع غزة"، وفق بايدن.

وأكّد رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، للميادين، عدم تسلّم الحركة أي ورقة بشأن ما عرضه الرئيس الأميركي جو بايدن، في خطابه جمعة الماضي.

وقال أبو مرزوق، في 2 حزيران/يونيو الجاري، إنّ الإدارة الأميركية لم تتسلم حتى الآن رداً ايجابياً من حكومة الاحتلال على مقترح بايدن، و"مع ذلك تطالب المقاومة بالموافقة عليه".



المصدر: الميادين