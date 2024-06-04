المستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين على مدخل البيرة الشمالي

وطن: هاجم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، مركبات المواطنين قرب مدخل مدينة البيرة الشمالي، ورشقوها بالحجارة.

واحتشد المستوطنون قرب مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال مدينة البيرة، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة؛ مما أدى إلى تضرر عددٍ منها.

وكان المستوطنون قد دعوا مساء أمس للتظاهر عند حاجز "بيت إيل"؛ للمطالبة بإغلاقه ومنع مرور الفلسطينيين منه.

يُشار إلى أن الاحتلال أعاد فتح حاجز البيرة الشمالي بشكلٍ جزئي أمس الثلاثاء؛ بعد إغلاقه منذ السابع من أكتوبر الماضي.