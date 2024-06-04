بعد أكثر من 500 شهيد في الضفة.. الأمم المتحدة تدعو إلى مساءلة جيش الاحتلال

وطن: دان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، استشهاد أكثر من 500 فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأوّل/أكتوبر 2023، داعياً إلى مساءلته ووضع حدِّ له.

وقال تورك إنّ سكان الضفة "يتعرضون لسفك الدماء يوماً بعد يوم، بشكلٍ غير مسبوق وبطريقة وحشية"، مؤكّداً أنّ التدمير وانتهاك حقوق الإنسان غير مقبول ويجب أن تتوقف فوراً".

كما أشار إلى أنّ الإفلات من العقاب في الضفة "خلق بيئةً ملائمة لمزيد من القتل غير المشروع"، على يد قوات الاحتلال.



ويأتي هذا الإعلان في وقتٍ يواصل الاحتلال عدوانه على الضفة الغربية، حيث ينفّذ اقتحامات يومية في مدنها.

كما يشنّ حملات اعتقال واسعة بحق الفلسطينيين، فضلاً عن قيام جماعات من المستوطنين بالاعتداء على منازل وممتلكات الفلسطينيين بحماية قوات الاحتلال.



وفي آخر حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء، برصاص جيش الاحتلال في الضفة، إلى 523، منذ الـ7 من أكتوبر الأوّل الماضي، بالإضافة إلى نحو 5 آلاف جريح.



المصدر: الميادين