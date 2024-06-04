تبادل إطلاق نار بين الاحتلال وحزب الله

وطن: تبادل جيش الاحتلال وحزب الله، الثلاثاء، إطلاق النار، وقصفت مدفعية الاحتلال أطراف عدة بلدات في جنوبي لبنان، كما استهدفت مواقع بقصف نفذته الطائرات الحربية، فيما استهدف حزب الله مواقع وقوات تابعة لجيش الاحتلال في المنطقة الحدودية.



وشن طيران الاحتلال، فجر الثلاثاء، سلسلة غارات على بلدات في جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف.



ونفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والرشقات الصاروخية ضد قوات جيش الاحتلال ومواقعها العسكرية، وذلك ردا على ‏اعتداءات الاحتلال التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.

وأفادت مصادر صحفية بأن أطراف بلدات عيتا الشعب وراميا وكفر شوبا، تعرضت خلال ساعات الفجر والصباح لعشرات القذائف من مدفعية الاحتلال، فيما سبق ذلك سلسلة غارات لطيران الاحتلال على كفركلا وأطراف دير ميماس ومجرى نهر الليطاني.