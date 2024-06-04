فراس ياغي يكتب لوطن: سقوط الحكومة أم سقوط الصفقة أم هي خطة لتوريط حماس

وطن: رد حركة "حماس" على اقتراح الرئيس "بايدن" والذي هو مقترح "إسرائيلي" بأنها تنظر بإيجابية، وأنها تنتظر موافقة ملزمة للإحتلال بشكل لا لبس فيه على المقترح، او نص خطي بضمانات أمريكية لإلزام "إسرائيل" بما تحدث عنه الرئيس "بايدن"، يثبت أن هناك وعي تام لما قد يحدث إذا ما تعاملت مع "الأمريكي" بحسن النية، ذلك أن "الأمريكي" هو صاحب "الحل والعقد" ليس ل "إسرائيل" وحدها وإنما للمنطقة ككل، وهذا "الأمريكي" شريك في حرب الإبادة على شعبنا في قطاع "غزة"، وهو المسؤول عن كل المجازر التي حدثت وتحدث، حيث عشرات الآلاف استشهدوا وجرحوا بفعل القنابل والصواريخ "الأمريكية" الصنع، عدا عن الدعم الإقتصادي والغطاء الدولي الذي لولاه لتم فرض عزلة تامة على "إسرائيل" ولتم أيضا إصدر قرار وقف إطلاق نار تحت الفصل السابع من مجلس الامن*

*يجب الإنتباه وأخذ الحيطة والحذر من المكائد "الأمريكية" قبل "الإسرائيلية"، لأنها تكون قاتلة بطريقة ناعمة وتعمل على تحقيق أهداف "إسرائيل" دون معركة كما فعلت في إتفاق "أوسلو",، و "نتنياهو" يعبر عن ذلك وبقول:*

*حققنا هدف "يقصد هنا تحرير الأسرى عبر الصفقة المطروحة وبقي هدفين سنحققهما، الاول هو الضمانات "الأمريكية" و "القطرية" و "المصرية" بأن لا تقوم "حماس" بترميم جهازها العسكري "القسام" كبنية تحتية شاملة، وان اي عمل بهذا الإتجاه يعتبر خرق للصفقة ووقف الأعمال العدائية وهذا سيؤدي لإستئناف الأعمال القتالية*

*أما الثاني فهو عدم عودة "حماس" للحكم في قطاع "غزة"، وهذا ما قال عنه "جون كيربي" منسق العلاقات الخارجية في مجلس الامن القومي الأمريكي، "إننا نعمل عليه"، وكل السيناريوهات "الأمريكية" ترتبط في قضية واحدة "الإعمار مقابل تخلي "حماس" ليس فقط عن الحكم، وإنما ايضا عن أي تدخل في الإعمار*

*إذا الصفقة هي نتاج مباحثات "أمريكية إسرائيلية" أدت لتطويع "نتنياهو" وإقناعه بأن كل الأهداف المعلنة سيتم تحقيقها، و "الولايات المتحدة الأمريكية" هي من سيتحمل مسؤولية ذلك، المهم أن يكون هناك صفقة فيها ما يغري حركة "حماس" ويجرها للموافقة، ووقف إطلاق النار تحت بند "وقف الأعمال العدائية وبضمانات على لسان الرئيس بايدن"، هي الكلمة السحرية التي ستغري "حماس" على الموافقة، إضافة إلى الإنسحاب من كل قطاع غزة في ختام تنفيذ المراحل الثلاث وعودة النازحين وإعادة الإعمار*

*الذهاب للصفقة ستريح "الأمريكي" من وجع "يمني" لا حل له، وسيزيل تخوفات "الأمريكي" من توسيع التصعيد في المنطقة، وأيضا يعطي الفرصة للحل الدبلوماسي بين "لبنان" و "إسرائيل"، وفي نفس الوقت استئناف عقيدة الرئيس "بايدن" للشرق الاوسط التي اساسها التطبيع مع "السعودية"*

*لكن ولأننا لا نتعامل بمنطق حسن النية مع المقترحات والأفكار الأمريكية، لذا نضع إحتمال آخر، فبما أن الذهاب إلى صفقة تنهي الحرب غير ممكنة بسبب الواقع الداخلي في "إسرائيل"، وأن "نتنياهو" غير مستعد للتخلي عن "إئتلافه وتحالفه مع "سموتريتش" و "بن غفير"، إذا قد تكون كل القصة محاولة "أمريكية" ليس لشراء الوقت فقط، وإنما لتحميل "حماس" المسؤولية عن فشل الصفقة، وايجاد الأعذار والتبريرات لإستمرار المجازر في قطاع غزة وبغطاء "أمريكي"*

*"نتنياهو" لا يريد اي تصادم مع الإدارة "الأمريكية" وهو مدعو من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي ليلقي كلمة في اجتماع مشترك للغرفتين "مجلس الشيوخ ومجلس النواب"، لذلك بعضا من المناورات التكتيكية ترمم من وضعه الداخلي، وتؤدي لمساعدته في مواجهة قرارات الجنائية الدولية المتوقعة والقاضية بإصدار مذكرات إعتقال بحقه وبحق وزير دفاعه "غالانت"*

*معضلة "نتنياهو" أن لديه متطرفين لا تهمهم مناورات السياسة وتكتيكاتها، بقدر ما يهمهم المواقف المبدئية، لذلك هم مستعدين لإسقاط حكومة "نتنياهو" إذا فعلا تأكدا أن "نتنياهو" يتعاطى بجدية مع الطرح "الامريكي الإسرائيلي"، وهذا ما يقلق "نتنياهو" وعينيه لا يجافيها النوم ويرتعش في حضن "سارة" فزعا مما سيحل فيه إذا ما تخلى عنه "سموتريتش" و "بن غفير"*

*سقوط الحكومة ام سقوط الصفقة أم خطة لتوريط "حماس"، حتى الآن كل ما يصدر من "نتنياهو" ومقربيه بأن لا خطر على الإئتلاف، وتحت يافطة أن المقترح الإسرائيلي ليس كما شرحه أو فهمه أو فسره الرئيس "بايدن"، منتظرا أن ترفض "حماس" المقترح الأمريكي ويحملها مسؤولية الفشل، لكني أعتقد جازما أن حركة "حماس" تمرست على تلك المناورات والألاعيب وتعلم كيف تتعامل معها، وقد أعلنت ذلك "إلتزام معلن من الإحتلال بما طرحه الرئيس "بايدن" وضمانات خطية "أمريكية" تؤكد أنها ستلزم الإحتلال بما طرح"*