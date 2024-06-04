الاحتلال يهدم منزلا في مسافر يطا

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في مسافر يطا، واعتدت على صاحبه بالضرب.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال التي ترافقها آليات الهدم قامت بهدم منزل بمساحة 200 متر، في منطقة واد الجوايا، ويؤوي تسعة أفراد، تعود ملكيته للمواطن محمود جبرين النواجعة، كما اعتدت على الأهالي.

وتتعرض التجمعات السكانية في مسافر يطا لعملية هدم طالت ثلاثة منازل خلال الشهر المنصرم، ضمن سياسة التهجير القسري التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون الذي يواصلون اعتداءاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم.