جماعات "الهيكل" الاستيطانية تستعد لاقتحام جماعي للأقصى مع تنظيم "مسيرة الأعلام" في القدس غدا

وطن: تستعد "جماعات الهيكل" المزعوم لتنفيذ اقتحام جماعي واسع للمسجد الأقصى المبارك، وتنظيم ما تسمى "مسيرة الأعلام" "" في مدينة القدس المحتلة، في ذكرى احتلال الشطر الشرقي للمدينة يوم غدٍ الأربعاء.

ودعت الجماعات المتطرفة أنصارها إلى اقتحام المسجد الأقصى بالآلاف، مشددة على اصطحاب الأعلام "الإسرائيلية" لرفعها داخل المسجد أثناء الاقتحام.

وتعمل تلك الجماعات على فرض التقسيم الزماني التام في المسجد الأقصى، وأن يُخصص لها ولأنصارها من المستوطنين حصرًا في أيام الأعياد التوراتية والمناسبات الدينية اليهودية، دون أي حضور إسلامي.

ووجهت ما تسمى منظمة "جبل الهيكل في أيدينا" المتطرفة نداءً إلى جمهور "جماعات الهيكل" المختلفة لاقتحام جماعي منسق يبدأ بالتجمع عند باب الخليل غرب البلدة القديمة في الساعة 11:15 صباحًا، ثم التوجه عبر البلدة القديمة نحو المسجد الأقصى، في خطوة تهدف إلى محاولة تمديد أوقات الاقتحام المفروضة حاليًا ما بين الساعة 7:00-11:30 صباحًا.

وهذا العام، تتزامن "مسيرة الأعلام" مع معركة "طوفان الأقصى" واستمرار حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة للشهر الثامن على التوالي.

ومنذ انطلاق "طوفان الأقصى" من بوابة القدس، تُولي "جماعات الهيكل" وتيار "الصهيونية الدينية" عمومًا أهمية كبرى للعدوان على المسجد الأقصى وتعزيز حضورها في القدس بجميع الأشكال.

وحسب ما تسمى "مؤسسة تراث الحائط الغربي"، من المقرر أن تنطلق "مسيرة الأعلام" هذا العام في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء من وسط المدينة لتسير حول أبواب البلدة القديمة وصولًا إلى نقطة التجمع المركزية في ساحة البراق.