الاحتلال يباشر بهدم منشآت سياحية ومساكن في دوما جنوب نابلس

وطن: باشرت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بهدم منشآت سياحية وخيام ومساكن وسلال حجرية في قرية دوما جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن جرافات الاحتلال هدمت مساكن وخياما للمواطنين، وجرفت سلاسل حجرية في المنطقة الشرقية من القرية، فيما شرعت بهدم نحو 5 منشآت سياحية " شاليهات" في ذات المنطقة، تعود للمواطن أحمد سلاودة.

وأضاف، أن القرية تتعرض لهجمة شرسة من قبل الاحتلال، إذ أخطر بهدم نحو 200 منزل ومنشآة في العامين الماضيين، عدا عن السيطرة على ينابيع المياه، وإغلاق مدخل القرية، وافتعال الحرائق بشكل يومي، ومنع المزراعين من الوصول إلى أراضيهم.