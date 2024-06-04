ندوة تثقيفية حول البيئة والتنوع الحيوي في الجامعة العربية الأمريكية

رام الله - وطن: نظم قسم اللغة العربية والإعلام في كلية الآداب والتربية في الجامعة العربية الأمريكية، ندوة تثقيفية حول البيئة والتنوع الحيوي، بالتعاون مع مركز التعليم البيئي، استهدفت طلبة القسم، واستضافت الندوة سلطة جودة البيئة ومنتدى مرج ابن عامر النسوي بحضور، رئيس قسم اللغة العربية والإعلام في الجامعة الأستاذ صدقي موسى، والصحفي المختص بشؤون البيئة الأستاذ عبد الباسط خلف، وممثلي سلطة جودة البيئة المهندسان نورالدين اشتيه ودانا أبو طبيخ.

وفي بداية الندوة، رحب الأستاذ صدقي موسى بالحضور، وأكد على أهمية الندوة التي تستهدف طلبة قسم اللغة العربية والإعلام وطلبة العلاقات العامة، مشيرا إلى أن الإعلام البيئي لا يقل أهمية عن الإعلام السياسي والاقتصادي وغير ذلك، لأن هذا الإعلام يركز على القضايا التي تؤثر على المجتمع الفلسطيني، وبالتالي هذه الندوات تساهم في زيادة الوعي لدى الطلبة في مجال البيئة.

من جهته، قال الصحفي عبد الباسط خلف أن الندوة نظمت بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الحيوي، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم البيئة وآلية الحفاظ عليها لدى الطلبة بشكل خاص والمجتمع الفلسطيني بشكل عام، مشيرا إلى اعتزازه بالشراكة مع قسم اللغة العربية والإعلام في الجامعة العربية الأمريكية.

بدورها، قدمت المهندسة دانا أبو طبيخ من سلطة جودة البيئة في جنين تعريفا عاما عن السلطة والآلية التي تقوم بها من خلال قوانين البيئة من أجل الحفاظ على البيئة الفلسطينية، وتطرقت إلى دور سلطة جودة البيئة سواء كان في الرقابة أو التوعية أو تقديم التراخيص اللازمة.

من جانبه، قدم المهندس نور الدين اشتيه من سلطة جودة البيئة ورقة علمية حول التنوع الحيوي في فلسطين واستخداماته وآلية الحفاظ على هذا الحيز الذي يعتبر الغذاء والدواء.

بينما قدم أعضاء منتدى مرج ابن عامر النسوي تجاربهن في آلية الحفاظ على البيئة الفلسطينية من خلال مشاريع ريادية قمن بها من خلال المنتدى.