الهيئة العامة لمجموعة شركة المشرق للتأمين تعقد إجتماعها السنوي العادي وغير العادي

رام الله - وطن: عقدت الهيئة العامة لمجموعة شركة المشرق للتأمين اجتماعيها العادي وغير العادي يوم الإثنين الموافق 3/6/2024، في مقر الشركة الرئيسي في مدينة رام الله وقد تم بثه عبر تقنية الاتصال المرئي مع مساهمي الشركة في عدة دول ومواقع داخل وخارج فلسطين، بحضور أعضاء مجلس الادارة ولفيف من السادة المساهمين وممثل مُسجل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، ومدقق الحسابات الخارجي، وممثل عن الإدارة العامة للتأمين من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

وبعد اعلان ممثل مُسجل الشركات قانونية الجلسة بحضور 98.55% من حملة أسهم الشركة، رحب السيد جلال ناصر الدين - رئيس مجلس الإدارة بالحضور كافة، والوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء فلسطين. وأشار ناصر الدين الى الأوضاع السياسية المتقلبة وخاصة الحرب على قطاع غزة والتي تعتبرعاملاً اساسياً في صعوبات جوهرية لا يمكن إغفال تأثيرها الكبير على الاقتصاد الفلسطيني وسوق التأمين. كما أضاف أن تدهور المقومات الاقتصادية الرئيسية وتراجع الانتاج المحلي، وتغيير شروط شركات إعادة التأمين ورفع أسعارها بسبب المخاطر الكبيرة المرتبطة بالحرب، أدى الى تفاقم الأزمات الاقتصادية وعدم ثبات مصادر الدخل وبالتالي ضعف اقبال الجمهور على التأمين.

وأضاف ناصر الدين أنه وبالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية المتقلبة التي شهدها العام المنصرم، الا ان مجلس إدارة الشركة ‬واصل ‬التقدّم ‬بكل ‬إصرار ‬وثقة لتعزيز ‬النتائج ‬المالية ‬للشركة، ولتوسعة استثماراتها، وخلق ‬مشاريع ‬وفرص ‬عمل ‬جديدة.

وقد أقرت الهيئة العامة غير العادية رفع رأس مال الشركة بواقع مليون دولار أمريكي، وتمت المصادقة على تعديلات عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة، استناداً لأحكام المادة رقم (339) من القرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات. كما أقرت الهيئة العامة العادية توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بما نسبته 2.5 % من راس المال على المساهمين، وأرباح عينية بنسبة 12.5% عن طريق توزيع اسهم مجانية لمساهمي الشركة.

وأوضح السيد أيوب زعرب – الرئيس التنفيذي للشركة أن المشرق للتأمين تهدف إلى تحقيق رسالتها ورؤيتها من خلال التخطيط والمتابعة لكافة أنشطة العمل، والمساهمة الفاعلة في تطوير صناعة التأمين في فلسطين وتقديم خدمات مميزة لجمهور المؤمنين لديها. فقد استطاعت الشركة تحقيق نتائج مُرضية للمستثمرين وتعزيز احتياطياتها وموقفها المالي بالرغم من تأثير تطبيق المعيار المحاسبي IFRS17، والحرب على قطاع غزة.

وأضاف زعرب بأن الشركة اتخذت خطوات استراتيجية مهمة في تعزيز التواصل والتفاعل مع الجمهور وتحسين تجربتهم وسهولة الحصول على خدمات التأمين المختلفة فهي تسير بخطى واثقة نحو تطبيق خطة التحول الرقمي وتطوير آليات عملها وبرامجها وأنظمتها المحوسبة باستمرار ضمن بيئة تفاعلية فريدة من نوعها، ومنصة متكاملة لتقديم الخدمات بشكل أفضل.

وفي ختام الاجتماع، توجه زعرب بالتقدير إلى كافة الجهات الرقابية والحكومية والمؤسسات ذات العلاقة على تعاونهم ودعمهم المستمر لمؤسسات القطاع الخاص وحرصهم على نجاحها باعتبارها من اللبنات الأساسية لاقتصاد فلسطيني متين. كما توجه بالشكر لمجلس إدارة المشرق للتأمين وادارتها التنفيذية، وكافة طواقمها، ووكلائها ومستشاريها الذين لم يدخروا جهداً في سبيل إنجاح مسيرة الشركة وزيادة تألقها وازدهارها.