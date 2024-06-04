"كهرباء القدس" ونقابة المهندسين توقعان إتفاقية لتطوير قدرات ومهارات الكوادر الوطنية في العمل الهندسي وقطاع الطاقة

وطن: وقعت شركة كهرباء محافظة القدس ممثلة بمديرها العام المهندس محمد زيدان مذكرة تفاهم مع نقابة المهندسين الفلسطينيين ممثلة برئيسة النقابة المهندسة نادية حبش، وذلك في مقر النقابة بمدينة البيرة.

وحضر توقيع الاتفاقية من الشركة مدير إدارة الشؤون الفنية المهندس صلاح علقم،و مدير دائرة المحطات الرئيسية المهندس رضا السراج، ومدير مركز التدريب المهني والأكاديمي المهندس بسام بدر ومديرة مكتب المدير العام للشركة السيدة دلال العباسي ومسؤول العلاقات العامة الخارجية والبروتوكول في الشركة السيد فراس جبران ، ومن النقابة حضر نائب النقيب المهندس منذر البرغوثي، وأمين السر المهندس عز الدين أبو غربية، ورئيس لجنة فرع طولكرم المهندس خليل عطير، ورئيس لجنة فرع الخليل المهندس عمر دهمان، ورئيس لجنة فرع سلفيت المهندس منير أبو يعقوب، ومدير دائرة التدريب المهندس مأمون أبو ريان.

وتهدف المذكرة إلى تعظيم الفوائد المتحققة من الإمكانيات المتاحة للفريقين، وتحسين القدرات والمهارات الوطنية في مجالات الهندسة المرتبطة بالطاقة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تطوير وتحسين واقع الطاقة في فلسطين ، وتشمل المذكرة مجالات تعاون متعددة بين الشركة والنقابة، مثل تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التدريب والتنفيذ والصيانة، وتنظيم برامج تدريب عملي للمهندسين والمهندسات، وعقد ورش عمل لتطوير العمل الهندسي.

ومن جانبه أعرب المهندس زيدان عن سعادته بالتعاون مع النقابة، مشيراً إلى أن هذه المذكرة ستسهم في تطوير وتحسين قطاع الطاقة.

كما أكد على استمرار الشركة المقدسية في نسج المزيد من علاقات التعاون مع كافة المؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية والنقابات في اطار تعزيز التعاون المشترك وبما يخدم مواطنينا في كافة مناطق الامتياز ، مشيراً الى ان ذلك يأتي في اطار الاستراتيجية العام لشركة كهرباء محافظة القدس التي أقرتها الإدارة العامة للشركة.

من جانبها رحبت المهندسة حبش بالحضور وأكدت على أهمية هذه الشراكة التي تعكس التزام النقابة بتعزيز العمل الهندسي وتحسين البنية التحتية لقطاع الطاقة في فلسطين، ورفع قدرات المهندسين والمهندسات في هذا المجال الهام، وتعزيز التعاون المتبادل بين الطرفين.

وستستمر الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات ما بين شركة كهرباء محافظة القدس ونقابة المهندسين، اذ يسعى الفريقان إلى تعزيز القدرات العملية لتقديم أفضل الخدمات للمهندسين والمجتمع.