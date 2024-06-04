بن غفير: يجب الدخول في مفاوضات مع حماس فقط بعد أن تركع على ركبتيها

وطن: واصل وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، هجومه على الصفقة المحتملة مع حركة حماس، والتي قد تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي بن غفير، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعده بإطلاعه على مستودة مقترح صفقة التبادل، لكنه يماطل، مشددا على أنه سيسقط الحكومة إذا وافق نتنياهو على صفقة غير مسؤولة وسيئة.

وقال بن غفير: "يجب الدخول في مفاوضات مع حركة حماس فقط بعد أن تركع على ركبتيها"، مضيفا: "أريد أن أكون على رأس هذه المفاوضات وليس قادة الموساد والشاباك".