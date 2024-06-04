القوات المسلحة اليمنية تعلن دخول صاروخ "فلسطين البالستي" الخدمة وتقصف به "ايلات"

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية، استهدافها موقعا عسكريا للاحتلال الإسرائيلي في إيلات جنوبي الأراضي المحتلة بصاروخ تكشف عنه للمرة الأولى، يدعى "فلسطين".

وقال المتحدث باسم القوات، العميد يحيى سريع، إن القوة الصاروخية "استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ "فلسطين" الباليستي، الذي تكشف عنه اليوم ولأول مرة".

وأضاف في بيان مصور، أن العملية "حققت هدفها بنجاح"، مشيرا إلى أن الجماعة اليمنية "مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

يأتي ذلك في أعقاب إعلان القيادة المركزية في الجيش الأمريكي "سنتكوم"، الأحد، عن تدمير أهداف جديدة في البحر الأحمر، بما في ذلك طائرة مسيرة وصاروخان باليستيان.