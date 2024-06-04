انتشال جثامين 3 شهداء قضوا في استهداف منزل بحي الدرج شرق مدينة غزة

وطن: انتشلت فجر اليوم الثلاثاء، جثامين 3 شهداء قضوا في استهداف طائرات حربية إسرائيلية منزلا بحي الدرج شرق مدينة غزة.

وأقادت مصادر محلية باستهداف غارات الاحتلال الأحياء الجنوبية من مدينة غزة تزامنا مع قصف مدفعي كثيف.

كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية غارات عنيفة على حي الصبرة والزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن اصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات "كواد كابتر" أطلقت النار في محيط مستشفى العودة بمخيم النصيرات، بينما استهدفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة.

وفي وقت سابق فجر اليوم، استشهد 3 مواطنين وجرح آخرون، بقصف صاروخي من طائرة حربية اسرائيلية استهدف منزلاً لعائلة غانم في بلوك 10 بمخيم البريج وسط قطاع غزة، نقلوا الى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36,479 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,777 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.