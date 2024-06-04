استشهاد المقاومين عبد الفتاح جبارة واحمد رجب برصاص الاحتلال في طولكرم

وطن: استشهد فجر اليوم المقاومين أحمد مصطفى رجب "بلبش" وعبد الفتاح صلاح الدين جبارة "الجن" برصاص الاحتلال بعد استهداف مركبتهما اثناء تنفيذهما عملية اطلاق نار على حاجز غرب مدينة طولكرم .

ونعت كتائب الأقصى - شباب الثأر والتحرير في طولكرم شهيديها المقاتلين أحمد مصطفى رجب "بلبش" وعبد الفتاح صلاح الدين جبارة "الجن"، اللذين ارتقيا أثناء تنفيذهما عملية إطلاق نار على حاجز "نتساني عوز" غرب مدينة طولكرم، مقبلين غير مدبرين، موقعين ثلاث إصابات مؤكدة في صفوف جنود الاحتلال.

وكانت افادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص بكثافة، وأصابت إحدى المركبات المارة في المنطقة، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إليها، ولم يعرف مصير من يتواجد داخلها.

من جانبه، قال الهلال الأحمر "قوات الاحتلال تمنع طواقمنا من المرور بعد بلاغ عن إطلاق نار تجاه مركبة عند بوابة تسانعوز غرب طولكرم".

وقامت جرافة تابعة لجيش الاحتلال بسحب المركبة المستهدفة باتجاه بوابة "نتساني عوز"، وسط أنباء عن وجود إصابات بداخلها.