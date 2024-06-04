استشهاد الشاب احمد الخضر متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

وطن: أعلنت وزارة الصحة، الليلة، عن استشهاد الشاب أحمد عمر الخضري (30 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وأضافت الوزارة أن الشاب الخضري أصيب بالرصاص الحي في صدره، نقل إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده الليلة.

وباستشهاد الشاب الخضري، ترتفع حصيلة الشهداء الذين ارتقوا خلال اقتحام الاحتلال نابلس اليوم إلى ثلاثة شهداء.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في وقت سابق من مساء اليوم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت في منطقة الضاحية، وشارع القدس، ومحيط مخيم بلاطة، فيما اعتلى القناصة أسطح المنازل، حيث دارت مواجهات أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى استشهاد الشابين معتز النابلسي وآدم فراج، وإصابة عدد من المواطنين بجروح، من ضمنهم الشاب الخضري الذي أعلن عن استشهاده لاحقا.