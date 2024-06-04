الحرائق تحاصر منازل "كريات شمونة" بفعل صواريخ حزب الله

وطن: اندلعت مساء اليوم الاثنين، حرائق ضخمة في شمال فلسطين المحتلة، بفعل صواريخ حزب الله.

وأفادت مصادر إعلامية عبرية بان حريقا هائلا يمتد إلى منازل المستوطنين في "كريات شمونة" شمال فلسطين المحتلة بعد استهدافها بصواريخ حزب الله.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن فرق الإطفاء في "كريات شمونة" تحاول إخماد الحرائق المنتشرة ومنع امتدادها للمنازل بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

وأكدت أن الحرائق امتدت إلى إحدى قواعد جيش الاحتلال في منطقة "مرغليوت"، وتواصل انتشارها شمال فلسطين المحتلة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن المستوطنين المتبقين في "كريات شمونة" يتوسلون للمساعدة؛ بسبب الحرائق الكبيرة والمستمرة.

وأكدت الصحيفة إصابة 6 أشخاص خلال جهود مكافحة الحرائق الهائلة في "كريات شمونة".

وأعلن حزب الله، اليوم عن سلسلة عمليات ضد أهداف عسكرية إسرائيلية شمال فلسطين المحتلة، من بينها استهداف انتشار ‌‏لجنود الاحتلال في حرش عداثر بالأسلحة الصاروخية، وكذلك استهداف انتشار ‏لجنود الاحتلال في حرش شتولا بقذائف المدفعية.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 15 موقعاً اشتعلت فيها النيران في الشمال اليوم، بعضها إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

وأشارت قناة "كان" الإسرائيلية إلى احتراق أكثر من 10 آلاف دونم في شمال فلسطين المحتلة منذ بداية الحرب، جراء صواريخ المقاومة من لبنان.

فيما هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكومة الإسرائيلية، وقال: "الشمال يحترق ومعه أيضا قوة الردع الإسرائيلية"، مضيفا أن "هذه حكومة بلا استراتيجية".