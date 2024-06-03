طوفان الأقصى" في اليوم الـ 242.. الاحتلال يواصل حرب الابادة واكثر من 3 الاف طفل مهددون بالموت في القطاع

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ242، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى

واعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36479 شهيدًا و82777 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

فيما قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن أكثر من 3500 طفل دون سن الخامسة معرّضون لخطر الموت التدريجي في قطاع غزة، بسبب اتباع الاحتلال الإسرائيلي سياسات التجويع ونقص الحليب والغذاء وانعدام المكملات الغذائية وحرمانهم من التطعيمات، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية للأسبوع الرابع على التوالي وسط صمت دولي فظيع.

وبينما تواصل المقاومة تصديها لـجيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف محاور قطاع غزة، وتفجّر ألغاماً في قوة تابعة له في رفح، أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل جندي من الكتيبة "101" في لواء "المظليين"، وإصابة 3 آخرين إصابات خطيرة، خلال المعارك في شمالي القطاع.

وفي ما يتعلق بالمصابين، أقرّ جيش الاحتلال بإصابة 46 جندياً في قطاع غزة، منذ يوم الخميس، موضحاً أنّ 4 منهم بحالة خطيرة، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ242: