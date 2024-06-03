مصرع طفل اختناقا داخل مركبة في يطا جنوب الخليل

وطن: لقي طفل يبلغ من العمر أربعة أعوام مصرعه، اليوم الاثنين، نتيجة تعرضه للاختناق داخل مركبة غير قانونية في بلدة يطا، جنوب الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن الطفل وصل إلى مستشفى يطا الحكومي متوفى، وبناء على ذلك تحركت الشرطة إلى المستشفى للوقوف على ملابسات الحادثة، إذ تبين أنه تعرض للاختناق أثناء وجوده داخل مركبة والده غير القانونية، التي كانت مغلقة ومتوقفة أمام منزله، وقد جرى نقله إلى المستشفى ومحاولة إسعافه، إلا أن الأطباء أعلنوا وفاته.

وبين العقيد ارزيقات أن الشرطة باشرت التحقيق في الحادثة، وناشد المواطنين بعدم ترك أطفالهم داخل المركبات عند إغلاقها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ يتسبب ذلك بوفاتهم أو إصابتهم إصابات خطرة.