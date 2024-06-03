جعفر صدقة يكتب لوطن: إلى من يهمه الأمر!!

مع بداية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في 1967، اتبعت إسرائيل سياسة الافقار الجماعي للشعب الفلسطيني، مع الإغناء الشخصي للفلسطينيين، او جزء منهم، بمعنى سيطرتها المحكمة على الموارد وتحكمها بكل شيء، في الموارد ومصادرة الأراضي للاستيطان وسوق العمل واذونات الاستثمار وحركة الأفراد والبضائع واغلاق العلاقات التجارية مع العالم، فكانت تجني مئات الملايين من الاراضي الفلسطينية، ضرائب وغيرها، دون أن تنفق منها شيء تقريبا على تحسين البنى التحتية والخدمات، وهذا افقار جماعي.

في المقابل، اتبعت سياسة الإغناء الشخصي، بالتحكم بكل صغيرة وكبيرة بشؤون الأفراد، وأصبح مجرد ان يكون لك عمل تعتاش منه امتياز تمنحه إسرائيل، من رخصة العمومي حتى بناء منشأة مصنع، إضافة بالطبع للعمل داخل حدود 48، واأصبح الفقر مرتبطا حصرا بأي عمل مرتبط بالارض، وكان لهذا وقع شديد على مجتمع ريفي اساس اقتصاده الزراعة واستغلال الأرض.

لكن، في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وخصوصا بعد اتفاق أوسلو، تحولت السياسة الإسرائيلية نحو الشعب الفلسطيني إلى الافقار الشخصي للأفراد والأسر، إضافة إلى استمرار سياسة الافقار الجماعي.

وفق بيانات صندوق النقد الدولي، في ستينيات وسبيعينات القرن الماضي، تجاوز معدل دخل الفرد الفلسطيني 5 او 6 آلاف دولار، وكان يتجاوز العديد من دول الشرق الأوسط، العربية وغير العربية، بما فيها مصر والاردن وسوريا ولبنان واليمن، وأخذ بالتراجع بوتيرة دراماتيكية إلى أن وصل إلى آخر القائمة بمعدل 2982 دولار هذا العام، بينما صعد معدل دخل الفرد في إسرائيل ليصل هذا العام إلى 55533 دولارا، لتحتل إسرائيل المرتبة السادسة بين دول الشرق الأوسط من حيث معدل دخل الفرد، بعد قطر والإمارات والسعودية والبحرين وقبرص، وبما يفوق 18 ضعفا معدل دخل الفرد الفلسطيني.

وإذا اخذنا بعين الاعتبار ان الفردين، الإسرائيلي والفلسطيني، بهذا التباين الضخم في معدل الدخل، يخضعان لغلاف جمركي واحد، وبالتالي لنفس نظام التسعير للسلع والخدمات، وذلك بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، أحد ملاحق اتفاق أوسلو، فإن هذا النظام يعني، بكل وضوح، إدخال الفلسطيني في جحيم لا يمكن له أن يحتمله، وبالتالي خلق ظروف تقول أن لا عيش له في هذه الأرض، وبذلك، اتبعت إسرائيل مكان المجازر (1948) وسرعة وسرية تغيير القوانين (سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي)، بالخنق الاقتصادي لدرجة تستحيل معها الحياة للفلسطيني في أرضه، كأداة للتهجير القسري.

إذن ما العمل؟

لقد بات واضحا أن سياسة الافقار، وتدمير سبل الحياة للفلسطينيين، هي على نفس الدرجة، أو أكثر خطورة مما ترتكبه من جرائم صريحة كالقتل والتدمير الفيزيائي للمنازل والمنشآت وتشريد الأسر والسجن حتى الموت، ما يستدعي مواجهة فلسطينية صريحة و"ساخنة" لهذه السياسة الإجرامية، على الأرض وفي المحافل الدولية.

ومع تزايد الإجراءات "العقوبات" الإسرائيلية على السلطة الوطنية، ومن ورائها جميع أفراد الشعب الفلسطيني، والمتمثلة بسرقة عائدات الضرائب الفلسطينية، والدفع بالنظام المالي الفلسطيني نحو الانهيار بالتهديد بعزل البنوك الفلسطينية، فإن في ذلك فرصة "عزيزة" بقدر ما فيه مخاطر كارثية.

إن أولى الخطوات التي باتت ضرورية، وذات طبيعة وجودية للشعب الفلسطيني حاليا، البناء على زخم الاعتراف الدولي بدولة فلسطين والعمل على فرض شكل جديد من العلاقة الاقتصادية مع أسرائيل بعيدا عن بروتوكول باريس، والبدء بفرض استخدام عملة أخرى غير الشيكل في الأراضي الفلسطينية، بترتيب مع الأردن على سبيل المثال، وحشد الدعم الدولي لإصدار عملة وطنية حتى لو اضطررنا لطباعتها في مطبعة محلية، وتداولها والتمسك بها والدفاع عنها مهما تدنت قيمتها في المراحل الأولى، وتحميل إسرائيل مسؤولية اللجوء إلى هكذا خيارات أمام العالم.

بالتأكيد، لن تكون الأمور سهلة، بل على الأرجح سندفع ثمنها غاليا لفترة ليست بالقصيرة، لكن هل هذا الثمن افدح مما ندفعه في قطاع غزة من قتل وتدمير وتشريد وقضاء على كل مقومات الحياة؟ وهل هذا الثمن افدح مما ندفعه في الضفة الغربية حيث تسير الأمور بشكل دراماتيكي نحو نفس المصير في غزة؟

أخيرا، فإن هذه المسؤولية لا تقع على عاتق السلطة وحدها، بل هي من مسؤولية الجميع، وفرضها على العالم منوط بانخراط كل فرد في هذه المواجهة، وفي هذه الجزئية هناك الكثير من التفاصيل التي يمكن الحديث فيها، لا يتسع مقام هذه المقالة لحصريها، وانما بحاجة إلى ورشة عمل وطنية لتحديد ما يمكن وضعه موضع التنفيذ، ومسؤولية كافة الشرائح في ذلك.

إذا كانت هذه المعركة ستفرض علينا لا محالة، عاجلا أم آجلا . فلم لا نختار توقيتها ونحوضها الآن؟