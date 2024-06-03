منظمة البيدر: حراس المستوطنات وبحماية من جيش الاحتلال يقتحم تجمع عرب المليحات

وطن: اقتحمت مجموعة من المستوطنين ترافقها قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأثنين ، تجمع عرب المليحات في نهاية طريق المعرجات، شمالي اريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان صحفي، بأن مجموعة من حراس المستوطنات ترافقها قوات من جيش الاحتلال تجمع عرب المليحات شمال غرب اريحا،وداهمت عدة منازل في التجمع.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق المؤدي إلى التجمع،ومنعت المواطنين من الخروج من منازلهم.

وحذر المشرف العام من مخططات الاحتلال بفرض أمر واقع على الأرض بإقامة نواة جديدة للمستوطنين وسط تجمع عرب المليحات، من خلال استغلال الظروف السياسية ودعم حكومة الاحتلال المتطرفة لمستوطنيها في توسيع الاستيطان.