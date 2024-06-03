7 شهداء في غارتين شنهما الاحتلال على رفح

وطن: استُشهد 7 مواطنين، مساء اليوم الاثنين، في غارتين شنهما طيران الاحتلال الإسرائيلي على شمال رفح وغربها.

وأفادت مصادر محلية، بأن 4 شهداء ارتقوا في غارة إسرائيلية على منطقة خربة العدس شمال رفح، فيما استُشهد 3 مواطنين في غارة ثانية استهدفت منزلا في الحي السعودي غرب المحافظة.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، ارتكب الاحتلال 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 40 مواطنا وإصابة 150 آخرين.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 36479 شهيدا، و82777 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.