5 إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في مدينة نابلس

وطن: أصيب خمسة مواطنين مساء اليوم الاثنين، بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في شارع القدس بمدينة نابلس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بإصابة شاب (18 عاما) بالرصاص الحي في الكتف، ومواطن آخر (53 عاما) بالرصاص الحي في اليد، وثالث بالرصاص الحي في الكتف والحوض، وآخر (25 عاما) بالرصاص الحي في اليد، وطفل (13 عاما) برصاصة في القدم، خلال المواجهات.

واقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم شرق مدينة نابلس.

وأفادت المصادر بأن عددا كبيرا من الجيبات الاحتلالية اقتحمت شرق المدينة من محاور عدة.

وأضافت أن هناك وجودا لقوات الاحتلال في منطقة الضاحية، وشارع القدس، ومحيط مخيم بلاطة، واعتلى القناصة أسطح المنازل حيث دارت مواجهات أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام والصوت.

وأفادت مصادر محلية بمحاصرة إحدى قاعات الأفراح في شارع القدس، حيث سُمعت أصوات الرصاص في المكان.