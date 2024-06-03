نتنياهو ينفي موافقته على إنهاء الحرب: ما عرضه بايدن ليس دقيقاً

وطن:نفى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الإثنين موافقة حكومته على إنهاء الحرب على غزة، مشيراً إلى أن ما عرضه الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة الماضي، لم يكن دقيقاً.

حيث قال نتنياهو لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن: "إننا لن نوافق على إنهاء الحرب دون استكمالها"، مضيفاً أن ما عرضه بايدن هو جزء من الخطوط العريضة للصفقة، وليس كل شيء.

كما أضاف أنه يمكن وقف القتال 42 يوماً لإعادة المحتجزين، "لكننا لن نتخلى عن النصر المطلق" على حد قوله.

فيما أشار إلى أنه لم يتم بعد تحديد عدد المحتجزين الذين سيطلق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة.

وتابع بأنهم قادرون على تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة، ثم طرح شروط المرحلة الثانية.

وذكر أنه لن يستعرض تفاصيل الصفقة، والمقترح الإسرائيلي يتضمّن تفاصيل أخرى لم يكشف عنها بايدن.