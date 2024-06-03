جامعة القدس وبارد-نيويورك توقعان اتفاقية إنشاء مدرسة نموذجية وفق نظام Pre-College

وطن: أبرمت جامعة القدس وكلية بارد-نيويورك اتفاقية إنشاء مدرسة نموذجية تعتمد نظام التعليم ما قبل الجامعي، إذ وقع رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك ممثلًا عنها، وعن كلية بارد رئيسها البروفيسور ليون بوتستين.

وتتضمن الاتفاقية إنشاء أول مدرسة نموذجية فلسطينية تعتمد على نظام Pre-College الذي يقوم على تحضير وتأهيل الطلبة باللغة الانجليزية ومجموعة متنوعة من المعارف والمهارات خلال دراستهم المدرسية، واعتماد هذه الساعات عند التحاق الطلبة بكلية القدس بارد والجامعات الأمريكية، وسيترتب على هذه الاتفاقية إنشاء المدرسة في منطقة أبوديس بالاعتماد على نظام SAT الأمريكي.

ويمنح نظام Pre-College الطلبة فرصة تقليص فترة الدراسة الجامعية في مرحلة البكالوريوس إلى سنتين بدلاً من 4 سنوات، حسب النموذج المستخدم في كلية بارد بأمريكا.

يشار إلى أن كلية بارد نيويورك منحت مؤخرًا أ.د. أبو كشك الدكتوراه الفخرية في الآداب الإنسانية، تقديرًا للشراكة العريقة التي جمعت المؤسستين على مدار 15 عامًا من خلال كلية القدس بارد التي تعدّ عنوانًا لهذه الشراكة الفريدة والأولى في المنطقة.